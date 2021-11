"O Archie adora ser o irmão mais velho", revela Meghan Markle

01:30

Vânia Nunes

Meghan Markle, de 40 anos, continua firme na decisão de proteger os filhos da exposição mediática, no entanto, não resistiu a partilhar uma imagem de Archie, de dois anos, durante a entrevista que deu à apresentadora norte-americana Ellen DeGeneres. Ainda que o menino surja de costas, a foto deixa em evidência o cabelo ruivo, parecido com o do pai, o príncipe Harry.Com a imagem, a duquesa de Sussex acabou por dar mais pistas sobre o estilo de vida que tem levado na mansão que tem na Califórnia, mais recatado e privilegiando o contacto com a natureza. Archie surge no galinheiro, a apanhar ovos. "Ele é tão doce com as galinhas também", disse DeGeneres, que é vizinha do casal e costuma visitá-lo.Da filha mais nova, Lilibet, de cinco meses, Meghan não mostrou imagens, mas deu alguns detalhes da vida familiar. "O Archie adora ser o irmão mais velho." "Passamos muito tempo em casa, mas acho que é apenas o estilo de vida, e é muito bom", disse, sublinhando que Harry "ama" a Califórnia.