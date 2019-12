O casamento 'perfeito' do príncipe William e de Kate Middleton tem segredo

William, duque de Cambridge, assistiu ao espetáculo com a mulher, Kate, longe do irmão

Foto: Reuters

29 dez 2019 • 17:47

André Filipe Oliveira

Avida íntima do príncipe William e Kate Middleton é alvo de muita curiosidade por parte dos súbditos da família real. Os dois apresentam-se como ‘o casal perfeito e, embora não pareça, escondem vários segredos para manter a harmonia., contou um amigo próximo do casal. Kate acompanha o marido em várias ocasiões e embora as atenções recaiam sobre o príncipe, ela está sempre na retaguarda., acrescentou.A participação dos duques de Cambridge no programa ‘Berry Royal Christmas Special’, a 16 de dezembro, alarmou tudo e todos. Kate Middleton foi filmada a rejeitar gesto de carinho de William à frente das câmaras. Ainda tentou disfarçar com um sorriso, mas o momento insólito correu o Mundo. "Ele está a sempre a tocar-lhe no braço", completou.