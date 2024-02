O deslumbrante 'cantinho' de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão

01:30

Vanessa Fidalgo

Kelly Bailey, de 25 anos, e Lourenço Ortigão, de 34, mudaram de casa. E se a intenção era ter mais espaço e comodidade para a família, que há sete meses cresceu com o nascimento do primeiro filho em comum, Vicente Blue, a escolha não podia ter sido mais acertada: o casal adquiriu uma luxuosa moradia perto do rio Tejo, em Lisboa, que estava à venda por 1,95 milhões de euros.Os atores estiveram a viver num hotel durante as mudanças, mas agora já estão na casa nova, que conta com uma área bruta de 370 metros quadrados, praticamente o dobro daquela em que moravam, no centro da cidade.Tal como o site da ‘Flash’ noticiou, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão já fizeram a festa de inauguração e celebraram com os amigos na zona exterior da casa. Mas este é apenas um dos pequenos luxos do novo lar, que conta com cinco quartos, dois deles suites, e um closet. A moradia ocupa um edifício que funcionava como fábrica e que foi totalmente recuperado para passar a servir como habitação. A traça exterior original foi mantida, bem como alguns detalhes do passado industrial no interior: tetos altos, paredes em vidro e uma claraboia, conceito que garante muita luminosidade, além de um piso térreo completamente aberto, em que a sala, cozinha e zona de estar se fundem numa única zona harmoniosa e original.