Mãe de Diogo Carmona revela: “O dinheiro foi mal gerido”

Patrícia Carmona, mãe do ator Diogo Carmona, nega as acusações de roubo por parte do filho, que alega que a mãe gastou todo o dinheiro que ganhou desde criança, enquanto participou em produções televisivas."Eu não roubei o Diogo, ele sabe disso. Essa foi na altura a desculpa que ele arranjou para justificar tudo o que nos estava a fazer", frisou a mãe do ator no programa ‘Manhã CM’, da, referindo-se aos episódios de violência doméstica."O dinheiro do Diogo foi gasto na educação dele e com ele apenas. Eu ganhava o normal de um funcionário público e a minha mãe também. A nossa vida era feita em proporção com o que trabalhávamos. Esse dinheiro foi mal gerido e eu assumo a culpa", disse Patrícia, que rejeita a acusação de roubo e que alega ter usado o dinheiro para responder aos pedidos do filho.Durante a conversa, Patrícia revelou ainda que, apesar das guerras em tribunal e das agressões, continua a pagar algumas contas do filho.Condenado em tribunal por violência doméstica à avó, o jovem ator terá de usar uma pulseira de agressor para garantir que não se aproxima da familiar.