‘‘O dinheiro que tenho no banco fui eu que o consegui’’, defende Georgina Rodríguez

27 fev 2022 • 01:30

Acusada de viver às custas de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez não se deixa afetar por esse tipo de comentários, uma vez que se sente orgulhosa do seu trabalho. “Estou feliz por ser a mulher de Cristiano Ronaldo, estou completamente apaixonada por ele e sinto-me uma sortuda. Sei que o facto de ser sua mulher me oferece muitas oportunidades, mas o que tenho no banco fui eu que o consegui”, disse em entrevista à revista ‘Forbes’. Com 35,7 milhões de seguidores no Instagram, a modelo espanhola, de 28 anos, tem contratos com várias marcas e gere as clínicas Insparya Hair Medical Clinic, um dos seus negócios “mais rentáveis”.





Questionada sobre a sua fortuna, respondeu assim: “Prefiro não falar dos milhões que há na minha conta. Ser rico não é apenas ter dinheiro e acumular milhões no banco.” E acrescenta que a sua riqueza é o “amor” de Ronaldo e dos filhos.