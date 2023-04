O encontro entre 'A Pipoca Mais Doce' e antigo craque do Benfica

05 abr 2023 • 22:20

De visita a Londres, Ana Garcia Martins, mais conhecida por 'A Pipoca Mais Doce', encontrou um antigo futebolista do clube do seu coração, o Benfica.A influencer cruzou-se com Rúben Dias numa rua da capital inglesa e não resitiu em fazer uma brincadeira., escreveu na fotografia que partilhou nas histórias do Instagram.Recorde-se que Rúben Dias foi jogador do Benfica até 2020, ano em que rumou até ao Reino Unido para vestir a camisola do Manchester City. Já 'A Pipoca Mais Doce' é uma adepta ferverosa do clube das águias.