O estranho desaparecimento de Georgina Rodríguez

Sempre muito ativa nas redes sociais, são raros os dias que Georgina Rodríguez passa sem presentear os seguidores com momentos em família, ou no ginásio, ou até de campanhas publicitárias.Após a festa de anos de Dolores Aveiro, na Madeira, e m que Gio voltou a mostrar-se distante da mãe e irmãs de Cristiano Ronaldo , a modelo apenas partilhou uma imagem no jato privado, a caminho de uns dias de descanso com CR7 em Lisboa, e depois disso 'desaparceu' da internet, o que causou estranheza., mas foram também vários os seguidores que repararam que durante esse período Gio nem sequer colocou 'gostos' nas fotografias do namorado.Georgina Rodríguez quebrou a longa ausência do Instagram no último domingo para partilhar uma imagem em preparativos para mais uma campanha publicitária, em que revelou já estar recuperada da gripe que a deixou de cama.Nas redes, no último domingo, também voltou a mostrar-se orgulhosa de mais uma exibição de CR7 frente à Juventus, demonstrando que o amor ao lado do craque está bem e recomenda-se. Aliás, este deverá ser o ano do casamento do futebolista com Georgina Rodríguez . O jogador já fez saber que deseja dar esse passo na relação e que mais filhos também fazem parte dos planos.