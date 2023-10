03 out 2023 • 18:48

A carregar o vídeo ...

O bebé do cantor e da atriz Carolina Carvalho disse papá pela primeira vez e o casal partilhou esse momento nas redes sociais.

David Carreira, de 32 anos, publicou esta terça-feira, dia 3 de outubro, um fotografia com um áudio do filho Lucas, de 8 meses, que tem em comum com Carolina Carvalho, de 28 anos.Nesse áudio é possível ouvir o neto de Tony Carreira a dizer papá, isto incentivado pela mãe., diz a protagonista da novela 'Papel Principal', da SIC., escreveu o cantor na legenda muito emocionado.