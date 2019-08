O fim: Tony e Fernanda assinam papéis do divórcio

É o fim de um casamento de 34 anos e de uma história de amor que apaixonou os portugueses. Separados há cinco anos, Tony Carreira e Fernanda Antunes assinaram finalmente os papéis do divórcio.O acordo foi rubricado no passado dia 26 de junho e, segundo oapurou, não houve guerras neste processo, que decorreu sempre de forma pacífica."Eles continuam a ser família e a ter uma relação excelente. Desde que seguiram vidas opostas, há cinco anos, que o Tony e a Fernanda continuaram amigos e unidos nos negócios – estão juntos na Empresa Regi Concerto, que gere as carreiras de Tony e dos três filhos em comum: Sara, David e Mickael.De acordo com uma fonte, o ex-casal nunca teve pressa para assinar o divórcio e terá sido o novo amor de Tony a acelerar o processo. Recentemente, o cantor de sonhos apaixonou-se por uma hospedeira, Ângela Rocha, 17 anos mais nova, e agora está completamente livre para viver esta relação."Não fazia sentido o Tony ter uma pessoa ao seu lado e continuar casado. Por isso, e por respeito a todas as partes, esperou pelo divórcio oficial para assumir este amor", diz uma fonte.Ângela já faz parte da família do artista, tendo sido apresentada aos mais chegados do músico, de 55 anos, que nos últimos tempos fez uma pausa na carreira e tem aproveitado para viver em pleno a relação.Com o fim do casamento oficial de 34 anos – e 29 de vida em comum, uma vez que estão separados há cinco – Tony Carreira e Fernanda puseram fim a um património milionário que tinham em comum e que agora foi dividido, já que o casal deu o nó em regime de comunhão total de bens.Bem resolvido, o cantor está agora livre para amar, mas diz que irá sempre lembrar com carinho o amor pela mãe dos filhos.