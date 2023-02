O 'frente a frente' surpreendente entre Júlia Pinheiro e Teresa Guilherme na SIC

Depois de muitos anos de costas voltadas, de zangas e farpas, Teresa Guilherme e Júlia Pinheiro vão conversar pela primeira vez em televisão.



Andreia Rodrigues revelou este domingo, dia 26 de fevereiro, no 'Olhá SIC', que Júlia Pinheiro e Teresa Guilherme vão estar juntas esta segunda-feira, dia 27 de fevereiro, para um 'frente a frente', na SIC, e esta promete ser uma conversa inédita.

José Figueiras e Andreia Rodrigues não esconderam o entusiasmo por este reencontro muito esperado entre as duas apresentadoras:"Amanhã é o reencontro que se julgava impossível e vai acontecer aqui na SIC", disse Andreia Rodrigues. "E ficamos muito felizes com este reencontro em particular", acrescentou José Figueiras.

Andreia Rodrigues garante ainda que este vai ser um momento inédito, a SIC também já partilhou na conta oficial no Instagram que a conversa vai ser transmitida no programa 'Júlia', a partir das 16h00.