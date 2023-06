O futuro dos filhos adotivos de Luís Aleluia após a tragédia

Zita Favretto, e os dois filhos, José e João. Poucas horas antes de morreu, o ator deixou uma mensagem nas redes sociais na qual garantiu que eram os seus "grandes amores".A história de amor desta família dura há vários anos. LO mais velho, já maior, carece no entanto de atenções especiais, por sofrer de Síndrome de Asperger, uma perturbação do espectro autista.Em Portugal, quando um dos pais adotivos morre, o outro pai adotivo mantém a responsabilidade legal pela criança ou crianças adotadas, de acordo com o Código Civil.No entanto, se houver dúvidas sobre a capacidade do pai ou mãe adotivo sobrevivente de cuidar das crianças (neste caso em concreto um dos filhos já é maior), o Tribunal pode avaliar o caso e realizará uma avaliação das condições do progenitor sobrevivente para determinar se é capaz de manter as condições de educação e cuidado dos menores.Estabilidade financeira, o ambiente familiar, a capacidade de cuidar das necessidades emocionais e físicas do menor são fatores a ter em conta.