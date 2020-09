“O golo mais importante da minha vida”: Bruno Fernandes foi pai pela segunda vez

Futebolista saiu a correr do estádio para estar ao lado da mulher no momento do parto.

Bruno Fernandes foi pai pela segunda vez

Foto: Direitos Reservados

Rute Lourenço

Bruno Fernandes viveu momentos de emoções fortes no último sábado. O jogador não marcou no jogo da Seleção frente à Croácia mas, como o próprio diz, horas mais tardes, fez o "segundo golo mais importante" da sua vida, com o nascimento de Gonçalo, o bebé que se junta à irmã, Matilde, fruto da relação com Ana Pinho.No entanto, o jogador admite que teve de sofrer para até poder estar ao lado da mulher. Antes de ter autorização para sair do Estádio do Dragão e ir a correr para o hospital, ainda foi sujeito ao controlo antidoping."Passadas algumas horas eis que a bola entra, ou neste caso concreto sai. E assim, às 00:39 do dia 6 de setembro, a minha mulher fez a nossa vida ganhar ainda mais vida", escreveu Bruno, que fez questão de mostrar a primeira foto com o novo membro da família.