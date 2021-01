“O Ivo está a recuperar mas não é fácil”: Irmã do namorado de Sara Carreira relata sofrimento após morte da cantora

01:30

André Filipe Oliveira

A emoção e dor têm tomado conta de Ivo Lucas ao longo do último mês e meio, desde o trágico acidente na A1, em dezembro passado, onde perdeu a namorada, Sara Carreira, e ficou gravemente ferido. O relato é feito por Diana Lucas, que tem acompanhado de perto o pesadelo que se abateu sobre o irmão. "O Ivo está a recuperar. [É viver] um dia após outro. Não é fácil."Em conversa com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, na TVI, a artista contou que o irmão tem tido dificuldade em superar aquilo que aconteceu, mas que o têm apoiado. "Temos de viver o presente com muito amor, carinho e força. É muito complicado."Embora desolado, Ivo começou já a responder aos seus compromissos profissionais e voltou, na semana passada, às gravações da novela ‘Amor Amor’, da SIC. Fê-lo com algumas exigências à produção e equipa técnica. "Ele nunca está sozinho. Há sempre alguém a acompanhá-lo, seja o agente, seja o pai ou outra pessoa próxima. O importante é dar-lhe conforto e ajudá-lo nesta fase menos boa", referiu uma fonte à ‘TV Mais’. Além da presença dos mais próximos, Ivo tem sido acarinhado pelo elenco.