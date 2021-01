O lado mais íntimo dos candidatos à presidência

A um dia das Eleições Presidenciais, abrimos o capítulo mais bem guardado dos candidatos e candidatas ao cargo de Presidente da República. Conheça o lado o mais íntimo de Marisa Matias, Marcelo Rebelo de Sousa, Tiago Mayan, André Ventura, Vitorino Silva, João Ferreira e Ana Gomes.. Aos 38 anos, o líder e fundador do Chega vai conquistando popularidade e muitos anticorpos na sociedade, mas mantém-se focado no objetivo - "salvar Portugal". Uma missão que diz ter-lhe sido enviada por Deus.Em jovem, esteve num seminário. "Quis ser padre e estive no seminário. Saí porque me apaixonei. Ando sempre com um terço comigo porque Deus tem muita importância na minha vida", explicou recentemente. Mas não é a única fortaleza para o político.O pai da Dina tem um estabelecimento na zona da Baixa que eu frequentava com regularidade quando vivia naquela zona", explicou. Ainda sem filhos, Ventura quer deixar primeiro um legado na política.A dificultar o caminho para a ribaltaAgora, reforça a candidatura com o carinho dos portugueses, a quem retribui com afetos e selfies.No entanto, parecem ser as suficientes para manter as suas responsabilidades com a máxima energia. É no mar que recarrega baterias, enquanto mergulha durante vários minutos, no verão, mas também no inverno.Em casa guarda as memórias do passado ligado ao ensino universitário. É pai de Nuno e Sofia, fruto do casamento com Ana Cristina Motta Veiga. Tem seis netos. A advogada Rita Amaral Cabral é a mulher que o acompanha na intimidade, mas não vivem juntos. O namoro é mantido fora da esfera pública, há já vários anos. No entanto, sobretudo nas férias de verão, é comum vê-los juntos no refúgio da Quinta do Lago.são as únicas mulheres na corrida à Presidência e não temem o duelo com os restantes candidatos. A primeira volta às eleições Presidenciais cinco anos depois da primeira vez e com mais certezas e convicções. A segunda quer recuperar a confiança dos portugueses na Democracia. Duas mulheres com valores fortes e muita garra.Uma profunda mágoa para a candidata independente. "Tenho sentido a falta dele. Foi ele que me deu força para avançar com a candidatura [à Presidência]. Faço-o por ele, mas também pelos nossos filhos e netos. Penso muito nele e peço-lhe inspiração nesta fase.A minha força anímica é fruto do pensar nele", apontou em lágrimas numa recente aparição televisiva.Dizem os que a conhecem de perto que se mantém igual. "Temos muito orgulho na Marisa, É uma grande mulher. É extraordinária e muito bondosa", defende a mãe, Irene. Nas redes sociais, as candidatas à sucessão de Marcelo uniram-se pelo movimento #VermelhoemBelém, após os comentários polémicos sobre os adversários políticos.volta à corrida à Presidência convicto de que está no lado certo - do povo. A mulher Maria do Céu e a filha Catarina são as principais apoiantes.revela-se um homem assertivo e discreto, mas na intimidade é descrito como "o extrovertido". "É o filho que todos gostariam de ter", lembrou a ama. O núcleo familiar é o seu refúgio. "É uma família galinha, não sabem andar uns sem os outros".candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, é o menos conhecido dos portugueses. É descrito pelos amigos como "o calmo, impávido e sereno."