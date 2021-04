“O Martim tem um défice de atenção grande”: Marisa faz revelações sobre o filho

01:30

Vânia Nunes

Mariza acaba de lançar ‘Mãe’, um tema com um significado especial para si. É que a letra foi escrita pelo filho, Martim, de nove anos, e representa uma verdadeira conquista. A fadista de 47 anos fez questão de confidenciar que o menino sofre de um défice de atenção e, por isso, só agora aprendeu a ler e escrever."O Martim tem um défice de atenção grande. Todos os miúdos que nascem prematuros têm esta problemática. Com a pandemia, passei a estar mais tempo em casa e percebi que com nove anos estava com uma grande dificuldade em aprender a ler e a escrever e quando ia para a escola chorava", contou, em entrevista à Comercial. Perante a situação, a fadista decidiu pedir ajuda. "Tenho em casa uma professora de ensino especial que é também psicóloga, e que ajuda imenso o Martim a tirar as suas inseguranças, porque ele realmente tornou-se uma criança superinsegura". Além disso, mudou-o para uma escola pública no final de outubro. "O meu filho já lê e já escreve. Tudo isto em seis meses."Entretanto, com a ajuda da professora, Martim escreveu uma carta à mãe. "Comecei a ler e chorei. O meu filho conseguiu atingir um patamar, uma das suas metas", recorda. Entretanto, as palavras foram transformadas na música ‘Mãe’. "Isto aumentou a autoconfiança do meu filho. É maravilhoso", afirmou, deixando uma mensagem de alerta: "O que eu acho bonito nesta história é eu partilhar... Nada disto é um bicho de sete cabeças. Estejam atentos aos vossos filhos e peçam ajuda."