“O melhor de 2020”: Bernardo Silva recebe declaração de amor

01:30

Vânia Nunes

O ano de 2020 foi de provações, no entanto, no que toca ao amor, Bernardo Silva não podia ter tido mais sorte. O jogador do Manchester City voltou a apaixonar-se e sente-se completo ao lado de Inês Degeneres Tomaz. A modelo e influenciadora digital também se mostra rendida à sua cara-metade e, em jeito de balanço do ano, acabou por deixar uma mensagem romântica. “O melhor de 2020”, escreveu no Instagram, na legenda de uma imagem em que surge ao lado do futebolista.









Os dois apaixonaram-se no início do ano, no entanto, só assumiram publicamente o romance em maio, durante o confinamento. Na altura, com as restrições devido à pandemia, viveram a relação à distância e aproveitavam todos os momentos em que podiam estar juntos ao máximo.

Entretanto, com a relação cada vez mais sólida, no início da época Inês decidiu mudar-se para Inglaterra e volta a Lisboa sempre que as obrigações profissionais exigem. Um apoio fundamental para o craque, uma vez que os treinos o impedem de fazer viagens constantes para estar junto de quem mais ama. O Natal, por exemplo, foi passado a dois em Manchester. Nesta fase, Inês tem contado com a companhia da cantora April Ivy, que também está a passar uma temporada em Inglaterra com Rúben Dias, colega de equipa de Bernardo Silva.