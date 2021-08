“O melhor dia das nossas vidas”: Angie Costa já foi mãe Atriz foi mãe pela primeira vez aos 21 anos fruto da relação com Miguel Coimbra.

“O melhor dia das nossas vidas”: Angie Costa já foi mãe

Angie Costa, de 21 anos, e Miguel Coimbra, de 31, deram as boas-vindas ao primeiro filho. O casal já tem o pequeno Martim nos braços. A revelação foi feita através das redes sociais com uma fotografia emotiva, momentos após o parto. “O melhor dia das nossas vidas. Bem vindo Martim. 28-08-2021”, escreveu Angie Costa nas redes sociais. Por sua vez, o músico também partilhou uma fotografia tirada no mesmo momento, em que se vê Angie a dar-lhe um beijo no rosto: “Olá Martim”, escreveu Miguel na legenda.



O casal está junto há cerca de dois anos e vive com emoção esta nova etapa. Familiares, amigos e fãs deixaram dezenas de mensagens de felicitações aos novos papás que anseiam regressar a casa com o pequeno Martim.

