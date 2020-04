“O meu amor por Portugal não diminuiu”: Paulo Rocha vive há 10 anos no Brasil

Tenho passado este período com a minha família, aproveitando para refletir sobre o momento que atravessamos, o esforço a que temos submetido o Planeta, a forma como nos relacionamos. É um momento péssimo na História da Humanidade.É um clássico brasileiro, uma novela em que sabíamos de antemão quase 90% do trajeto das personagens e isso permite-nos trabalhar de forma diferente de uma novela convencional. O mais importante foi encontrar uma equipa incrível. Foi um grande prazer. Cada capítulo é um poema.É um reflexo da qualidade dos nossos atores, autores e diretores. Acho que quanto mais trabalharmos, melhor. A nossa vida de artista é instável, quanto mais trabalharmos, seja na Globo, em Hollywood ou em Portugal, melhor.Com a suspensão das gravações na Globo há um projeto incrível, com um autor com quem queria muito trabalhar, com uma equipa pela qual sou apaixonado, um projeto idílico que se encontra suspenso até ao fim da pandemia. Mas só na hora certa poderei falar sobre ele.Acho que o critério de escolha foi um pouco mais denso e interessante do que o sucesso. Todas elas, da sua forma, têm a particularidade de falar de superação. No caso de ‘Novo Mundo’, o nascimento de uma nova nação. ‘Fina Estampa’ fala da resiliência humana, da capacidade de superar as agruras e dificuldades da vida. ‘Totalmente Demais’ traz o potencial de transformação que o ser humano tem na sua vida. Acredito que ficaremos melhores seres humanos depois disto. Tenho essa esperança…Sim. Agora posso estar no papel de mero espectador porque já estou muito distante do processo. Já fizemos um grupo de WhatsApp para ‘Fina Estampa’. Assistimos à novela e trocamos impressões.Portugal é o meu país. Ocupa o lugar que sempre ocupou. O facto de não ir tanto não significa que o meu amor tenha diminuído. Portugal é sempre Portugal.O Brasil é o meu presente e o meu futuro. Foi aqui que constituí a minha família ao lado da minha mulher, Juliana, e temos o nosso filho, Zé Francisco. A verdade é que o futuro a gente nunca sabe, mas a intenção neste momento passa por estar aqui no Brasil.