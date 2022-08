"O meu filho foi marcante": Mãe de Angélico fala sobre regresso dos D’ZRT

01:30

Miguel Azevedo

Onze anos depois da morte de Angélico, a mãe Filomena Vieira diz que vai "vivendo e sobrevivendo" entre as memórias que guarda e o "museu sobre o filho" em que se transformou a sua casa.As lembranças voltaram agora a ficar mais vivas com o anúncio de que os D’ZRT vão voltar aos palcos, um regresso que Filomena considera uma "demonstração de amizade" e um ato de "afeto e amor" dos restantes elementos do grupo, Edmundo, Vintém e Cifrão."Em dezembro ligou-me o Vintém a sugerir este regresso e a perguntar-me o que achava. Eu só lhe disse que se eles se sentiam bem com isso que contassem comigo. Recordar é viver", diz Filomena."O meu filho foi marcante para muita gente e isso é o mais importante. Eles eram meninos quando começaram. Cresceram e mantiveram a amizade. O Angélico estaria muito feliz", remata.