“O meu querido amigo”: Dolores Aveiro e Tony Carreira encontram-se no Algarve

Dolores Aveiro já se encontra no Sul do País para as habituais férias de verão. Os dias têm sido passados na piscina de casa com a família nuclear e algumas amigas mais mais chegadas. Durante um passeio, a mãe de Cristiano Ronaldo cruzou-se com Tony Carreira e fez questão de registar o momento especial em fotografia, que partilhou mais tarde nas redes sociais. “Reencontro com o meu querido amigo”, escreveu na legenda.









Os dois mostraram-se sorridentes e bem-dispostos e receberam rasgados elogios dos fãs. Houve até quem destacasse a força do sorriso de Tony, que tenta reerguer-se aos poucos depois da morte abrupta da filha Sara, em dezembro passado. “Neste reencontro parece existir mais esperança. O amor ajuda muito. Parabéns, dona Dolores, por arrancar esse sorriso ao Tony”, apontou uma seguidora.

Esta é uma imagem completamente diferente daquela captada no primeiro encontro de ambos, em abril passado. Na altura, Dolores não conseguiu conter as lágrimas no abraço ao cantor. “Além do amor que te posso dar, não consigo fazer mais nada. O meu coração sangra só de te ver”, escreveu, pedindo a Tony que se agarrasse à família e em especial a David e Mickael nesta fase difícil. “Tens uns filhos maravilhosos e lindos. Essa será sempre a tua fortaleza, estejam eles onde estiverem.”



Laura é pilar de Mickael

Mickael Carreira está a desfrutar de umas férias em família ao lado da companheira, Laura Figueiredo, e da filha, Beatriz. O casal está mais unido desde a tragédia vivida em dezembro. Ex-apresentadora tornou-se um pilar para o cantor.