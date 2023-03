O motivo que levou Reese Witherspoon e Jim Toth a divorciarem-se

30 mar 2023 • 16:23

Reese Witherspoon e Jim Toth estiveram casados por 12 anos, mas o amor chegou ao fim. Segundo o site norte-americano 'RadarOnline', o motivo está relacionado com dinheiro.Em 2019, Jim Toth decidiu largar o emprego como agente de talentos e investir numa plataforma, chamada Quibi (uma plataforma de streaming americana), que entretanto faliu, levando-o a perder muito dinheiro - cerca de dois mil milhões de dólares (cerca de mil e 800 milhões de euros)., revelou uma fonte ao site. Quibi foi lançado em 2020 e faliu em outubro do mesmo ano.No entanto, enquanto o ex-companheiro perdia dinheiro, Reese Witherspoon tornou-se na mulher mais rica de Hollywood, depois de vender a sua produtora, a Hello Sunshine, por 900 milhões de dólares (cerca de 830 milhões de euros).