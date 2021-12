O Natal da realeza Rainha Isabel II passa o Natal com o filho e a nora.

06:00

A rainha Isabel II vai passar o Natal apenas na companhia do filho mais velho, o príncipe Carlos, e da mulher deste, Camilla, duquesa da Cornualha, no Castelo de Windsor. A informação foi confirmada por um porta-voz da Clarence House, que representa o herdeiro ao trono e a esposa, à Sky News.



Este ano, devido à pandemia de Covid-19, a monarca britânica, de 95 anos, vê, uma vez mais, os seus planos alterados, ficando impossibilitada de passar a quadra com toda a família. Recorde-se que este é o primeiro Natal que passa sem o marido, o príncipe Filipe, que morreu em abril passado.

Mais sobre

artigos relacionados