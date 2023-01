"O nosso coração está partido": Daniela Ruah chora a morte do cão Tristeza com a perda foi partilhada pela atriz através das redes sociais.

Daniela Ruah e o cão, Ash

Foto: DR

01:30

Daniela Ruah vive um momento particularmente difícil com a morte do cão, Ash, vítima de uma doença incurável. A tristeza com a perda foi partilhada pela própria através das redes sociais.



"O nosso coração está partido. Ontem dissemos adeus ao nosso Ash. O Dave surpreendeu-me com ele há quase 11 anos, antes sequer de o River nascer", escreveu a artista, que relata que os últimos meses foram de grande sofrimento, com o animal sem se conseguir mover.

Mais sobre