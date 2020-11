"O nosso medo era que as pessoas não aceitassem": Miguel Oliveira vai casar com filha da madrasta

A vida de Miguel Oliveira suscita grande curiosidade fora das provas de MotoGP, principalmente devido à história de amor que vive com Andreia Pimenta, que é filha da sua madrasta. O piloto recordou o início do romance, no programa da SIC ‘Alta Definição’, em que contou como se apaixonou por Andreia.









“Após a separação dos meus pais, o meu pai conheceu a Cristina e de vez em quando eu e a Andreia encontrávamo-nos”, começou por dizer. A relação foi crescendo e os dois apaixonaram-se quando começaram a viver na mesma casa. Contudo, nem tudo foi um mar de rosas. Isto porque, no início do namoro, o casal decidiu esconder a paixão que sentia, com medo de ser mal interpretado pelos pais e amigos: “Tornou-se inevitável esconder a paixão que tínhamos um pelo outro. Causou confusão, o nosso medo era que as pessoas não aceitassem.” A reação do público também foi algo que o casal temeu: “Tinha receio do que pudessem inventar.”