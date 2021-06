O passado negro da agricultora da SIC

Ana Palma

14:30

Ana Palma, de 36 anos, é a única agricultora da quarta temporada de ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’ (SIC). Mas, apesar de estar decidida a encontrar o amor, o passado negro continua a ensombrar a produtora biológica.Com 24 anos, conheceu o homem com quem viria a casar-se um ano. Contudo, o desfecho da relação não foi o esperado. O vício do álcool acabou por ditar o divórcio. Anos mais tarde, Ana voltou a encontrar o amor e viveu uma relação de sete anos.explicou a agricultora no vídeo de apresentação do programa da SIC. Um passado negro, de muitas agressões, que deixou marcas na vida da agricultora que até hoje nunca conseguiu viver o amor na sua plenitude.Apesar de estar solteira, Ana Palma continua a ter contacto permanente com um dos seus ex-namorados. Trata-se de Hélio Silva, queijeiro que trabalha para Gertrudes Palma, de 46 anos, a irmã mais velha da agricultora Ana e dona, junto com o marido, de um pequeno ‘império’ agrícola na região de Serpa, no Alentejo.