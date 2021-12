O presente sexy de Carolina Carvalho

Foto: Direitos Reservados

01:30

Vanessa Fidalgo

A atriz Carolina Carvalho não costuma deixar os encantos de Natal em mãos alheias. As suas ousadas produções fotográficas natalícias para uma conhecida marca de lingerie italiana fazem já parte da tradição da quadra e, este ano, a namorada de David Carreira não abriu exceção.Nas imagens do curto filme publicitário, a atriz, de 26 anos, surge com uma reduzida lingerie vermelha, digna de qualquer Mãe Natal que se preze, e com transparências negras, sempre rodeada de embrulhos e muito espírito natalício.Os convites para o mundo da moda têm sido frequentes e mostram o bom momento profissional que a atriz vive. A produção mostra ainda que, no Natal, nem só os doces são uma tentação...