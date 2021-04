“O primeiro trimestre não foi fácil”: As revelações de Sara Matos sobre gravidez

01:30

Carolina Marques Dias

Foi através de um vídeo ternurento que Sara Matos e Pedro Teixeira anunciaram que estão à espera de um menino. A revelação do sexo do bebé foi feita pela filha mais velha do ator, e por Pedro Teixeira, que escreveram "rapaz" na barriga da futura mamã. O rebento vem juntar-se a Maria, de 11 anos, fruto da relação com Cláudia Vieira, que se mostra entusiasmada por ir ter mais um irmão. No vídeo em família, a menina dá um beijo na barriga da madrasta, ato que Pedro Teixeira repetiu.Sara Matos não esconde que está a viver uma fase feliz, mas numa entrevista recente admitiu que o primeiro trimestre da gestação foi "custoso". "Nesta fase não estou a trabalhar, então estou mais tranquila e a curtir a gravidez", contou no podcast de Catarina Miranda. "O primeiro trimestre não foi fácil, tive alguns enjoos. Acho que só vomitei duas vezes, mas passei muitos dias nauseada", revelou.Grávida de seis meses, a amada de Pedro Teixeira revela estar radiante por sentir o bebé. "Às vezes sentes umas pontadinhas e uns pequenos desconfortos, mas que sabem bem. Está aqui o meu bebé a crescer".