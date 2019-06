O que diz Pedro Teixeira e outros famosos sobre a gravidez de Cláudia Vieira

Será o primeiro filho da atriz com o companheiro, João Alves, e uma das primeiras pessoas a reagir publicamente à notícia foi o ex Pedro Teixeira.Além de Pedro Teixeira, também Rita Pereira, Jessica Athayde, Cristina Ferreira, Carolina Patrocínio e outros famosos mostraram-se felizes no Instagram.Júlia Palha vai um pouco mais longe e escreve que Cláudia "merece o mundo". A relação começou após a separação polémica da atriz e Pedro Teixeira , em 2014. A estrela da SIC já é mãe de Maria, de 9 anos, e comentou em entrevista no 'Alta Definição' que se esta gravidez correr bem "vem o terceiro" bebé.