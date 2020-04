O que pensa Georgina da estátua de CR7 na Madeira? Eis a reação

está perfeitamente adaptada à vida na Madeira e parece não abdicar dos breves passeios pelo Funchal, que se tornaram num hábito. Recentemente, a espanhola foi surpreendida durante mais um momento de descontração, junto ao mar, com os filhos de Cristiano Ronaldo. Gio foi vista a empurrar o carrinho de Mateo, enquanto o segurança seguia com a gémea Eva.Apenas de top e roupa desportiva, parou para observar o monumento construído em homenagem ao craque. Mostrou-se sempre simpática e, quando abordada à distância, pelas poucas pessoas que passeavam pelo Funchal, sorriu e acenou.Agora, Georgina está mais recatada, desde que a família deixou o prédio que partilhava com o clã Aveiro, no Funchal, e se mudou para uma vivenda de luxo na zona do Caniçal. Com mais espaço para as crianças brincarem, um amplo jardim e piscina, o casal tem optado por permanecer na moradia, fazendo treinos no espaço exterior e desfrutando de uma maior privacidade. Revelaram também que têm aproveitado para momentos divertidos com os filhos, a fazer bolos e outras tarefas em casa.Recorde-se que ainda não há data para Cristiano Ronaldo abandonar a ilha da Madeira. Além de Georgina e as crianças, o craque limitou ao máximo o staff pessoal e, segundo o CM apurou, conta apenas com dois seguranças na moradia de luxo. Anteriormente, o jogador tinha também cozinheiro e empregada, que o acompanham a tempo inteiro, mas terão ficado no Funchal a dar apoio à mãe, Dolores.