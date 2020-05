O refúgio secreto de Cristina Ferreira no Alentejo

01:30

Carolina Cunha

O Alentejo foi o destino eleito por Cristina Ferreira para a primeira escapadinha de fim de semana com a família após o período de confinamento. Para fugir à rotina, a apresentadora da SIC optou por ficar hospedada numa propriedade de luxo de turismo rural localizada no Sabugueiro, perto da região de Évora, conhecida por ser um refúgio secreto, ideal para quem procura sossego e discrição.O rosto de Paço de Arcos não olhou a gastos e escolheu uma estalagem que dispõe de todos os requisitos de conforto e privacidade para que possa desfrutar de dias de descanso no campo. Contudo, este refúgio não está ao alcance de qualquer um. O valor de duas noites para quatro pessoas neste espaço pode oscilar entre os 840 e os 1100 euros.Nas redes sociais, Cristina Ferreira já publicou alguns detalhes da sua estadia rural e mostra-se rendida ao ambiente de tranquilidade, entre a natureza. A piscina parece ser um dos locais de eleição da apresentadora que desfruta ao máximo o fim de semana para renovar energias junto do filho, Tiago, de 10 anos. Além disso, aproveita também os dias no Alentejo para se deliciar com as iguarias da região.