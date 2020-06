O segredo do corpo musculado de Ricardo Araújo Pereira

Ricardo Araújo Pereira surpreendeu ao mostrar-se em tronco nu durante um dos últimos programas e a sua excelente forma física não deixou os fãs indiferentes.Para os mais distraídos, a surpresa foi a reação ao momento, mas quem segue o humorista sabe que o culto do corpo há muito que passou a fazer parte da sua vida, nomeadamente através da prática consistente de kickboxing.Ricardo, de 46 anos, que até participou recentemente numa competição da modalidade, explica que, apesar de praticar exercício de forma muito intensiva, tem pouco cuidado com a alimentação. "explicou.Para participar neste tipo de competições profissionais, Ricardo Araújo Pereira não facilita e ocupa parte do seu tempo livre a treinar com um dos maiores especialistas da área, Pedro Kol., explicou.Os resultados estão à vista com o humorista a exibir, orgulhosamente, os novos abdominais trabalhados.