O Senhor Alberto do 'Dança com as Estrelas' está de volta à TVI

O programa 'Dança com as Estrelas' vai voltar à TVI, e, desta vez, o Senhor Alberto vai participar.Segundo a 'TVGuia', a nova edição do formato chega à antena no próximo dia 16 de fevereiro, e Rita Pereira e Pedro Teixeira vão continuar a comandar o concurso. Nuno Santos, o novo diretor de programas do canal, mostra acreditar nesta dupla:, revelou., disse a mesma fonte.

Para além do sr. Alberto voltar a preencher o júri de 'Dança com as Estrelas', o painel de jurados vai contar também com a participação já habitual da atriz Alexandra Lencastre e o coreógrafo Vítor Fonseca, mais conhecido por Cifrão.