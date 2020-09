“O seu sorriso dissimulava uma enorme depressão”: A homenagem ao ator Pedro Lima

A morte de Pedro Lima, há mais de dois meses, deixou um enorme vazio na vida da família e amigos, que agora de tudo fazem para manter a sua memória viva.Ontem, o Teatro São Luiz, em Lisboa, foi palco de uma sentida homenagem ao ator, que morreu aos 49 anos. Sofia Grillo, Luís Filipe Borges, Paulo Dentinho e Jorge Silva Melo estiveram em palco, onde foi lida a peça ‘Sou o Vento’ e testemunhos sobre Lima, aos quais, na plateia, a viúva, Anna Westerlund, assistia emocionada.Um dos textos mais comoventes foi lido por Paulo Dentinho, jornalista e primo do ator, que falou sobre o caráter de Lima, sempre em busca da perfeição. "Não competia com ninguém a não ser com ele próprio. Dizia-me que não tinha direito a falhar", começou por dizer, lembrando a difícil batalha que o ator travou contra uma depressão. "O seu sorriso dissimulava uma enorme depressão (...) Deixou-se envolver em pensamentos sombrios", concluiu para finalizar, com uma frase que era sentimento comum entre os presentes: "Sinto que falhei com o Pedro."Também Sofia Grillo, uma das mais antigas amigas de Lima, deu o seu depoimento, lembrando o dia em que conheceu o ator há 25 anos. "Encantaste-me logo com o teu sorriso", afirmou. "Todos os que estamos aqui gostamos de ti e admiramos-te. É pena que não estejas aqui para ouvir e acreditares que estamos a dizer (...) Queria só dar-te um daqueles abraços apertados, mas não tive tempo, não tivemos tempo".No final, Anna foi confortada pelos amigos, mas remeteu-se ao silêncio. "Ainda não me sinto com forças para falar."Anna Westerlund começa a retomar as rotinas, mais de dois meses após a morte de Pedro Lima, e já voltou ao trabalho, com a criação artística de peças e a abrir a loja que mantém na zona do Chiado, em Lisboa. Um recomeço que enfrenta com esperança e com a ajuda dos amigos, que têm sido fundamentais neste momento de grande dor.Depois da morte de Pedro Lima, Anna dedica-se mais do que nunca aos quatro filhos que tem em comum com o ator e também ao enteado, João Francisco, fruto da relação de Lima com Patrícia Piloto. A família mantém-se unida depois do drama e nas redes sociais tem partilhado fotos das novas rotinas entre todos.