O testemunho do primeiro bombeiro que socorreu Sara Carreira: "O Ivo estava fora do carro e só perguntava pela namorada"

Quase uma semana após o acidente de viação que vitimou Sara Carreira e colocou o namorado da jovem, Ivo Lucas, no hospital, o primeiro bombeiro a socorrer o casal relatou o que aconteceu na fatídica noite de sábado, dia 5 dezembro, no quilómetro 60 e 61 da autoestrada, perto de Santarém.

Em declarações à revista ‘TV7Dias’, Joaquim, um bombeiro do Alentejo, revelou que se encontrava perto do local do acidente com a namorada quando parou a sua viatura para prestar auxílio ao músico, que já tinha saído do carro, pelo próprio pé: "Quando chegámos ao carro do Ivo, ele estava junto ao separador central, sem camisola. Estava em tronco nu, a tremer de frio, e quando falámos com ele, estava desorientado. Dizia que era tudo um sonho que lhe estava a acontecer".

O bombeiro contou ainda que Ivo tinha o pulso partido: "Não uma fratura expos­ta, como disseram. Depois comecei a ver a cara dele a ficar negra, talvez de algum embate que tenha dado, porque o carro deve ter dado várias camba­lhotas".

Enquanto encaminhava Ivo Lucas para o seu carro pessoal, Joaquim ligou para o 112: "Levámos o rapaz para o nosso carro e eu dei-lhe o meu casaco e liguei o aquecimento do carro. A minha na­morada ficou com ele no nosso carro, enquanto eu estava a prestar auxílio à rapariga (Sara Carreira) que estava no carro acidenta­do".

O soldado da paz relatou ainda que a jovem de 21 anos tinha o cinto colocado e que só o retirou com a devida autorização: "Estive ao telefone durante 14 minutos". "O Ivo perguntava pela namorada e nós dissemos apenas que ela estava em estado crítico, mas que estava a ser avaliada (…) ele nem sabia bem o que lhe tinha acontecido. Disse que estava a sonhar e falou de um amigo, que morreu de acidente há dois anos e que a irmã fa­zia anos no dia a seguir", afirmou.

A preocupação de Ivo era evidente, tendo perguntando várias vezes pela namorada. No entanto, o cantor não se apercebeu que a namorada já estava morta: "O Ivo soube que a namorada estava mal, mas não terá percebido no local que ela tinha falecido. Ele estava no nosso carro, do lado do pendura, virado com os pés para fora. Do sítio onde ele estava, se ele se virasse, ele conseguia ver o carro, mas não o local onde estava a rapariga".

Mais tarde, os meios de auxílio chegaram e o cantor foi levado para o hospital com um colar cervical: "Ele es­tava muito confuso".

Apesar de não ter assistido ao acidente, o bombeiro chegou ao local momentos depois e apressou-se a prestar auxílio. Sobre as condições da estrada, revela: "Não estava a chover torrencialmente, nem nevoeiro. Estava muito escuro e estava aquele spray provocado pela passagem dos carros".