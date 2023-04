O vestido de Georgina Rodríguez que está a dar que falar

Georgina Rodríguez publicou, nas ‘histórias’ da rede social Instagram, uma fotografia na qual admite gostar muito de café. Contudo, o que saltou à vista dos olhos dos seus mais atentos seguidores foi o vestido que a modelo espanhola usava.A peça de roupa escolhida pela namorada de CR7 foi um vestido sem mangas em malha canelada bastante primaveril, em tons de rosa claro, amarelo e azul e com um preço bastante ‘simpático’, algo que não é comum em Gio, conhecida pelas suas peças de roupa bastante exuberantes e de valor muito elevado, na maioria das vezes.

No site oficial da loja H&M, a peça de vestuário custa apenas 19,99 euros. O vestido foi tema de conversa no programa ‘Noite das Estrelas’, da, e Daniel Nascimento considerou que a companheira de Cristiano Ronaldo está a “gozar com os críticos”.