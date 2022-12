“O Vitó não é um traficante”, ex-concorrente do ‘Big Brother’ diz que noivo é inocente

00:58

Sónia de Jesus deu a primeira entrevista após a detenção do noivo, em junho deste ano. A Manuel Luís Goucha, a ex-concorrente do ‘Big Brother’ (TVI) recordou o momento em que Vítor Soares foi abordado pelas autoridades, perto da escola de Maiara e Naísa, as filhas do casal: “Tinham um mandado de detenção e busca na minha casa. No momento, as minhas filhas não se aperceberam de nada”.

‘Vitó’ foi encaminhado para o estabelecimento prisional de Bragança, onde ficou em prisão preventiva a aguardar o final das investigações e o julgamento. Quanto à polémica sobre o alegado tráfico de droga na sua habitação, Sónia de Jesus acabou por desmentir categoricamente, afirmado depois que está de “consciência tranquila”.



Relativamente à inocência do pai das filhas, a ex-concorrente de reality shows acredita que Vítor Soares está inocente, e afirma: “Ele não vende droga, não é um traficante”. Já sobre o envolvimento do noivo na alegada rede de tráfico de droga, adianta que “deve-se ao facto de conhecer o senhor Amílcar [pai de um ex-concorrente do ‘Big Brother’ que também está acusado neste processo] na sequência do ‘BB’”. Sónia de Jesus aproveitou ainda para elogiar a forma como o seu noivo tem sido pai das duas filhas e de Fabian, de 4 meses.