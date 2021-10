Obra ilegal de Cristiano Ronaldo no Gerês vai ser demolida

A violação das regras urbanísticas em zona de reserva ecológica nacional e domínio hídrico vai levar à demolição de uma das casas e do campo de ténis construídos por Cristiano Ronaldo no Gerês.Em causa está um anexo à moradia que foi acrescentado indevidamente ao projeto inicialmente aprovado.A informação foi avançada pelo programa ‘Sexta às Nove’ (RTP 1), que cita o presidente da Câmara de Terras de Bouro, Manuel Tibo.Apesar das notícias de que a casa tinha sido vendida ao jogador do FC Porto Pepe, a verdade é que é Cristiano Ronaldo quem continua como proprietário no registo predial.A moradia do craque português faz parte de uma lista de irregularidades identificadas num relatório da Inspeção-Geral do Ambiente em 2017 sobre a Albufeira da Caniçada, no Gerês.Em abril, o Ministério Público já tinha confirmado os crimes de falsificação e violação de regras urbanísticas, mas tinha-os dado como prescritos.