Oceana Basílio declara-se à filha do aniversário: "Tens tanta coisa minha"

06 mai 2020 • 17:35

Parabéns minha filha linda, 16 Primaveras passaram num segundo. É tão bonito perceber que tens tanta coisa minha e ao mesmo tempo tão diferente. Cantas bem és boa a matemática não gostas de praia como é possível? Vais ser sempre o meu ratinho e do Pai Tenho muito, mas muito orgulho em ti, saudades infinitas de te ter todos os dias. Love", escreveu.





é uma mãe babada e fez questão de assinalar, com um texto emotivo, o dia em que a filha completou 16 anos.Francisca, que é fruto da antiga relação da atriz com Avelino Macedo, vive com o pai e a atriz não esconde o que lhe custa estar distante da menina nesta fase.Nas fotografias que partilhou são visíveis as parecenças entre mãe e filha.