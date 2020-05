Oceana Basílio desiludida com José Fidalgo após nova separação

24 mai 2020 • 11:59

Vânia Nunes

Sozinha e desiludida com o amor. É assim que se encontra, depois de mais uma reconciliação falhada com José Fidalgo. A atriz, de 41 anos, e o ator, de 40, não se entendem e voltaram a colocar um ponto final no namoro, que tinha sido assumido no dia 30 de novembro do ano passado, com toda a pompa e circunstância, num evento público, em Lisboa. Na altura, trocaram declarações de amor, olhares e beijos apaixonados.Agora, nem se podem ver. Apagaram as fotos que tinham juntos nas redes sociais e deixaram de se seguir. José Fidalgo foi, entretanto, entrevistado para o programa de rádio da RFM ‘Cara Podre’ e perguntaram-lhe:. E, ao contrário do que fez há uns meses, quando estava apaixonado e falava de tudo abertamente, decidiu remeter-se ao silêncio.começaram a namorar em 2017, no entanto o relacionamento sempre foi marcado por vários altos e baixos. Em 2018, quando o ator foi para o Brasil gravar uma novela da Globo, separaram-se e chegou até a ser noticiado que o galã estaria próximo da colega de elenco Bruna Marquezine. No entanto, reaproximou-se de Oceana Basílio passado uns meses e a atriz chegou a viajar para o Brasil. Mas, mais uma vez, separaram-se. Em 2019 voltaram a unir-se, porém, novamente sem sucesso.