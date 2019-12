Oceana Basílio e José Fidalgo assumem paixão

01:30

Hugo Alves

Foi de mãos dadas e sem receios que José Fidalgo e Oceana Basílio, ambos de 40 anos, entraram no Teatro Tivoli, em Lisboa, para a gala da ‘G.Q.’ O casal, que há anos esconde a relação, a qual já passou por vários altos e baixos, fez questão de fazer a foto oficial lado a lado com um sorriso.José Fidalgo foi quem abriu o jogo quando interrogado sobre o assunto. "Sim, estou muito feliz, estamos muito felizes", disse, assumindo o namoro."Graças a Deus. Era estranho não falar", confessou, enquanto a namorada posava para os fotógrafos, garantindo que só demoraram a assumir porque "a vida assim obrigou", sem querer adiantar mais sobre as razões. Recorde-se que no ano passado o casal terminou abruptamente o namoro, deixando a atriz completamente devastada.Apesar desta fase feliz que estão a viver, os atores ainda não definiram como será o Natal. "Ainda estamos a pensar porque a logística é grande, por causa dos miúdos. A ver vamos o que conseguimos fazer", disse antes de se despedir e entrar na sala onde decorreu a entrega de prémios.