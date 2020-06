Oceana Basílio escaldante em biquíni aos 41 anos

Atriz portuguesa separou-se recentemente do ator José Fidalgo.

A idade parece não passar por Oceana Basílio. Aos 41 anos, a atriz da SIC partilhou com os seguidores uma fotografia escaldante do seu corpo.

Na publicação, Oceana exibe a sua excelente forma física, enquanto pratica stand-up paddle. A atriz relembrou o dia dos oceanos com uma mensagem, na qual alerta os portugueses para o respeito do equilíbrio natural, para bem do planeta e da humanidade.

Recorde-se que a atriz da SIC está solteira desde a separação com o ator José Fidalgo. A relação do antigo casal foi marcada por várias zangas e separações, tendo a atriz sugerido que foi a mesma a terminar a relação.

Atualmente, Oceana Basílio mostra-se dedicada ao trabalho, uma vez que faz parte da nova temporada de ‘Nazaré’.