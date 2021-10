Oceana Basílio nega ter alterado o rosto Atriz colocou um ponto final nos rumores de que teria feito procedimentos estéticos.

Oceana Basílio nega ter alterado o rosto

01:30

“As pessoas perguntam-me muito se eu faço coisas na cara. Não fiz! Nunca fiz nada à cara.” Foi assim que Oceana Basílio, de 42 anos, colocou um ponto final nos rumores de que teria feito procedimentos estéticos no rosto. A dúvida surgiu após a atriz ter aparecido, em fevereiro, com as maçãs da cara mais salientes e com uma expressão facial diferente. Não descartou, no entanto, um dia recorrer a intervenções estéticas caso não se sinta bem. “Se precisar de fazer não tenho nada contra, mas a verdade é que não fiz”, garantiu à ‘TV Mais’.



Oceana Basílio acabou por partilhar os segredos da sua imagem. “O que digo sempre é que uma boa hidratação, beber muita água, usar um creme de noite, ou seja, ter uma vida saudável, são essenciais. Estar feliz muda tudo, a felicidade e estarmos bem connosco muda todo o aspeto.”

Mais sobre

artigos relacionados