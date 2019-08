Oceana Basílio sexy e ousada aos 40 anos durante férias

A idade parece não ser um problema para Oceana Basílio. Aos 40 anos, a atriz da SIC mostra-se mais confiante do que nunca com a sua silhueta e prova estar em excelente forma física.Dona de um corpo escultural, a artista continua a conquistar milhares de suspiros e elogios dos fãs, que não ficam indiferentes às suas curvas deslumbrantes.Também nas redes sociais, Oceana continua a fazer furor e tem partilhado diversos momentos das suas férias, que têm sido passadas na zona Sul do País, em Vila Real de Santo António, de onde é natural.As fotografias ousadas e sedutoras, com biquínis reduzidos e poses provocantes, são uma constante e o rosto da estação de Paço de Arcos continua a ser uma das mulheres mais cobiçadas de Portugal.Recorde-se que, apesar de não viver um romance assumido, Oceana Basílio voltou a dar uma oportunidade ao amor e vive dias de grande felicidade ao lado de José Fidalgo. O casal de atores da SIC, que já manteve uma relação no passado, tem aproveitado os meses de verão para namorar, preferindo locais discretos, longe dos olhares mais atentos do público, de forma a manter o relacionamento o mais resguardado possível.A atriz é mãe de Francisca, de 14 anos, que atualmente vive com o pai.