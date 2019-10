Oceana Basílio surge com rosto retocado

01:30

André Filipe Oliveira

Doze anos é o espaço de tempo que separa as duas imagens do rosto de Oceana Basílio.A primeira mostra a atriz aos 28 anos. A segunda é mais recente, com 40. As duas fotografias mostram um rosto alterado, com as rugas de expressão visivelmente atenuadas e as maçãs do rosto mais salientes, fruto de intervenções estéticas."Há muitas evidências de que é um rosto mexido", explicou um especialista ao, que preferiu manter o anonimato.Sobre a passagem do tempo, a estrela da ficção assegura sentir-se feliz. "Pediam sempre para sorrir e eu fazia o contrário. Detestava tirar fotografias profissionais. O tempo oferece tanta coisa boa", escreveu Oceana Basílio como legenda da imagem, em que recorda o início da carreira.