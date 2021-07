Oceana Basílio viaja pelo Alentejo de autocaravana

De espírito livre e aventureiro, Oceana Basílio, de 42 anos, experienciou umas férias diferentes do habitual.Na companhia de uma amiga de longa data,As rotinas diárias foram maioritariamente com o auxílio da viatura, que além de meio de transporte foi onde Oceana e a amiga dormiram e fizeram as refeiçõesOs banhos ao ar livre, assistir ao nascer e ao pôr do Sol e a ausência de maquilhagem foram encarados como um escape à rotina de Oceana, que aproveitou os dias de descanso para repor energias antes do regresso ao trabalho, uma vez que ainda se encontra em gravações da novela ‘A Serra’ (SIC).Rendida aos caminhos de Portugal, Oceana usou as redes sociais para partilhar alguns dos detalhes das férias. "Estava a desejar ter estes dias para mim, não pensar em nada a não ser no momento (o meu momento), na natureza, de descobrir sítios novos junto à costa. O duche ao ar livre para mim é uma opção porque junto à praia e com calor sabe tão bem", partilhou a artista que se mostra rendida à simplicidade das férias.