Octávio Ribeiro surpreendido por amigos no aniversário da CMTV

"Foi muito duro largar o futebol. Conciliei sempre a melhor forma possível o estudo e o futebol. Na altura, treinava-se imenso, de manhã e de tarde. Era difícil conciliar, mas sempre o fiz. Estudei Direito para a minha família ficar descansada, mas eu queria mesmo era o futebol."



A carregar o vídeo... Octávio Ribeiro e o sonho do futebol contra a "vontade da família"



A dupla das manhãs da CMTV falou ao coração do diretor do canal da Cofina oferecendo-lhe testemunhos de amigos e colegas de profissão, como Octávio Machado, Carlos Manuel, Renato, Vítor Rainha, entre outros.



José Carlos Castro, diretor adjunto da CMTV e amigo de longa data de Octávio Ribeiro, recordou uma história marcante de ambos.



"A nossa história de amizade é muito longa. Conheci-o em 1994. É padrinho da minha filha. No batizado dela queria acender o círio pascal com um isqueiro. O padre de repente disse: 'Alto. Parou'. Ele é muito prático, gosta de adiantar serviço. Tem a mania de ser o irmão mais velho, ralha-me muito. Já passámos muita coisa juntos. É um grande amigo".



O testemunho de Bessa Tavares emocionou Octávio, que descreveu o amigo como "o seu mestre máximo".



"Sou amigo do Octávio há mais de 30 anos. É um jornalista de corpo e alma. Homem de convicções", apontou o antigo jornalista e gestor.



No final da conversa e visivelmente emocionado, Octávio Ribeiro cantou os parabéns à CMTV ao lado de Duarte Siopa e Ágata Rodrigues. O bolo foi preparado em direto pela chef Justa Nobre.



À conversa com Duarte Siopa e Ágata Rodrigues, recordou o início do projeto, que arrancou em 2013. Nesta celebração, a CMTV apresenta uma grelha de programação renovada com várias apostas no entretenimento e informação, nomeadamente com os programas 'Tarde CM', com Maya, 'Rua Segura', com Magali Pinto', duas edições semanais do 'Separados Pela Vida', com Duarte Siopa, e 'Reportagem CM'. Apresentadas as novidades televisivas, Octávio Ribeiro aceitou fazer uma viagem pelas memórias pessoais e lembrou a enorme paixão pelos relvados.