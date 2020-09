Odysseas foi pai pela primeira vez Guarda-redes do Benfica já tem nos braços a pequena Amélia, fruto da relação com a namorada, Elena.

01:30

Carolina Cunha

Odysseas Vlachodimos, guarda-redes do Benfica, foi pai no passado dia 24 deste mês (quinta-feira). O jogador dos encarnados fez questão de assistir ao momento do parto, num hospital em Lisboa, mas só ontem partilhou a notícia com os fãs através de uma publicação nas redes sociais, muito celebrada pelos fãs. “Bem-vinda, Amélia”, escreveu o futebolista na legenda da foto em que surge a beijar a bebé ao lado da namorada, Elena.



Um momento de grande emoção para o futebolista grego que vive pela primeira vez a experiência da paternidade.

Mais sobre