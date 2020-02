Olha quem dança! Soraia e Angie na 'pole position' para vencer 'Dança com as Estrelas'

Duas candidatas destacaram-se na primeira gala do ‘Dança com as Estrelas’, o programa dos serões de domingo na TVI: a cantora e atriz Soraia Tavares e a youtuber Angie Costa. A primeira foi a grande vencedora do ‘A Tua Cara Não Me É Estranha’ em 2019, e brilha agora nos palcos com o musical ‘Chicago’; a segunda é uma das maiores influenciadoras das novas gerações.Soraia Tavares confessa queJá a youtuber Angie Costa revela que afinal não é completamente virgem no mundo das danças de salão., conta, revelando como surgiu o convite para o programa da TVI.Mais do que habituada às redes sociais, a youtuber foi logo ver os comentários à sua prestação:Paulo Pires, Virgul, Margarida Corceiro, Carolina Deslandes, Marco Costa e Miguel Raposo são os outros concorrentes.