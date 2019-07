Olhos postos em Izabel Goulart com possibilidade de Trapp integrar equipa do FC Porto

Depois de Sara Carbonero, a cidade do Porto pode receber uma nova ‘bomba’. Com os Dragões em negociações com o guarda-redes Kevin Trapp, os olhos estão postos não apenas na estrela do Paris Saint-Germain, mas também na sua bela namorada.É que a confirmar-se a contratação, a musa do craque passará a ser uma das mulheres de futebolistas mais escaldantes da Liga portuguesa.Izabel Goulart é brasileira, tem 34 anos e umas curvas consideradas perfeitas, que a levam a ser a preferida de várias marcas de renome como a Armani. E se dúvidas houvesse acerca da sensualidade desta top model, Izabel é também um dos ‘anjos’ da marca de lingerie Victoria’s Secret, conhecida por reunir na passerelle algumas das mulheres mais sexy do Mundo.Nas redes sociais, a manequim conta com 4 milhões de fãs, número que irá certamente aumentar, com seguidores lusos, se o namorado vier para o Porto.FC Porto está interessado no guarda-redes Kevin Trapp, mas os olhos estão postos na sua bela namorada.Izabel é um dos ‘anjos’ da marca de lingerie Victoria’s Secret e arrasa com muita sensualidade.