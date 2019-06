Óliver Torres e Patricia Gómez seduzem nas Bahamas

O arquipélago das Bahamas, nas Caraíbas, foi o destino escolhido por Óliver Torres e Patricia Gómez para recarregar baterias antes de o médio do FC Porto regressar aos relvados.Depois de passar por Miami, o casal espanhol rumou às praias de areia branca e águas turquesa de Exuma, perto de Nassau, capital das Bahamas."Já viajei por muitos destinos de praia, mas nenhum me apaixonou como Exuma", escreveu a namorada do jogador nas redes sociais, onde fez questão de partilhar várias fotografias, uma delas em topless.Escusado será dizer que esta foi a mais comentada...A natureza selvagem do arquipélago também despertou o espírito aventureiro de Óliver e Patricia, que aproveitaram para nadar com tubarões, uma experiência que o casal jamais esquecerá.